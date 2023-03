Biyaheng Cavite-Bataan, 30 minuto sa bagong tulay

Inaasahang mapapadali na ang biyahe mula Cavite hanggang Bataan kapag natapos ang dalawang tulay na sinimulan ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na inaasahan nilang mailalarga ang groundbreaking ng proyekto sa loob ng taong ito.

“One of the very significant projects that will be implemented in Metro manila and this is the bridge that will connect Cavite and Bataan, this is about 32 kilometers of the bridge across Manila bay and this will include dalawang big bridges 400 meters ‘yung one of the bridges that will be 400 meters and the other one is 900 meters,” ani Bonoan.

Ayon sa kalihim, ang proyekto ay popondohan ng Asian Development Bank (ADB) ng P175 billion at matatapos sa loob ng limang taon, bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos jr.

Sinabi ni Bonoan na ang biyahe sa dalawang tulay ay wala pang kalahating oras na magpapabilis sa travel time mula Cavite hanggang Bataan. (Aileen Taliping)