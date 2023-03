Bersamin pumiyok sa black propaganda

Nagsalita na si Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa hindi mamatay-matay na isyu ng umano’y pagbibitiw nito sa puwesto na kumalat sa social media nitong weekend.

Sa isang text message, sinabi ni Bersamin na black propaganda laban sa kanya ang kumalat na isyung kumalas na ito sa gobyerno.

“Rumors are not true. They are black propaganda against me,” anang text ni Bersamin.

Pero aasahan aniya na mayroong mga magbibitiw sa puwesto sa kanyang tanggapan subalit wala pang nagsumite ng resignation letter.

“There will be, but we have no resignations have yet been filed,” dagdag ng Executive Secretary.

Bahagi ng kumalat na isyu nitong weekend na bukod kay Bersamin ay pinagre-resign din umano ang mga empleyado at opisyal sa Office of the Executive Secretary (OES).

Hindi naman kinumpirma ni Bersamin kung magpapatupad ng revamp sa kanyang tanggapan dahil makakabu¬ting hintayin na lamang aniya kung ano ang mga kaganapan sa mga susunod na araw.

“Let’s just wait,” ang maiksing sagot ni Bersamin. (Aileen Taliping)