Bantag swak sa Lapid, Villamor murder

Itinulak ng mga prosecutor mula sa Department of Justice (DOJ) na kasuhan ng murder si suspended Bureau of Corrections (BuCor) Director Gerald Bantag at iba pa kaugnay ng pamamaslang sa broadcaster na si Percival ‘Percy Lapid’ Mabasa at Bilibid inmate Jun Villamor.

Kasama rin sa kakasuhan ng two counts ng murder ang dating BuCor deputy security officer na si Sr. Supt. Ricardo Zulueta at mga inmate na sina Alvin Labra at Aldrin Galicia.

Dawit din sa pagpatay kay Lapid sina Joel Escorial, isang Edmon Dimaculangan, isang alyas ‘Orlando’, at mga inmate na sina Denver Mayores at Alfie Peñaedonda, at Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) detainee Christopher Bacoto.

Si Escorial ang umamin na bumaril kay Lapid habang papasok ito ng subdivision sa Las Piñas noong gabi ng Oktubre 3, 2022.

Sa pagpatay naman kay Villamor, ang itinuro ni Escorial na middleman, respondent sa kaso sina Mario Alvarez, Joseph Georfo, Christian Ramac, Ricky Salgado, Ronnie dela Cruz, at Joel Reyes.

Matatandaan na kusang sumuko si Escorial matapos maglaan ng malaking patong sa kanyang ulo ang gobyerno. Inamin nito ang pagpatay kay Lapid kasama sina Dimaculangan at Orlando.

Tinuro niya ang middleman na si Villamor na inanunsyong namatay sa Bilibid noong Oktubre 18, 2022. Sa isinagawang autopsy, sinupot si Villamor kaya ito nalagutan ng hini¬nga.

Wala pang pahayag sina Bantag at Zulueta sa indictment sa kanila ng mga prosecutor ng DOJ.