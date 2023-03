Athletics Championships aarangkada sa Isabela

MASASAKSIHAN muli ang Filipino-American pole vaulter na si Natalie Uy sa pagsabak sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa Marso 21-26 sa Ilagan, Isabela.

Si Uy, na makakasama ang iba pang Fil-Ams na sina Eric Cray, Kyla at Kayla Richardson at Kristina Knott, ay asam maipamalas ang kahandaan sa event na dating kilala bilang PATAFA National Open sa pagsagupa sa nakatayang kabuuang 165 medalya sa 80 events sa Open Elite, Under-20 at Under-18 groups.

Limang bansa na miyembro ng SEA Games na Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia at Brunei ang lalahok bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa Cambodia SEAG na nakatakda sa Mayo 5-17.

Sinabi ni Reli de Leon, special assistant ni PATAFA President Terry Capistrano, na inaasahan nilang 80 dayuhang atleta ang makakaharap ng national athletes kabilang ang 15 Fil-foreigners na sasabak din sa SEA Games.

Kaya naman ang torneo ay nagsisilbi na “isang magandang preview” sa biennial event sa Cambodia.

“After this event, we will know where we are towards the SEA Games,” sabi ni De Leon sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

Dumalo din sina Edward Kho, secretary-general ng PATAFA, at national coach na si Jojo Posadas sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, MILO, Philippine Olympic Committee, at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Sinabi ni Kho na binibilang ang lahat ng mga atleta mula sa iba’t ibang probinsiya at LGUs, inaasahan nilang aabot sa 800 kalahok ang magsasama-sama sa Isabela.

“Handa na kaming umalis. Magandang laban ito and this could be a preview of what’s in store in the SEA Games,” ani Kho.

Ang long jump queen na si Elma Muros-Posadas ang magdadala ng sulo sa opening ceremony na dadaluhan din ni Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann (Lito Oredo)