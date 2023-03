Assistant secretary triple ang sahod

Sino raw itong mataas na opisyal ng gobyerno ang triple ang sinasahod dahil sa dami ng hinahawakang puwesto?

Ayon sa impormas¬yong nakalap ni Mang Teban, hindi lang isa kundi tatlo ang hawak ng assistant secretary sa isang ahensya ng gobyerno. Sobrang siba ‘di po ba?

Ipinagtataka ng mga empleyado ng ahensyang ito ang paghawak na abogadang appointee sa tatlong posisyon dahil malinaw na paglabag umano ito sa regulasyon ng Civil Service Commission (CSC) pati na sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standard for public officials and employees.

Dahil tatlo ang posisyon, tatlo rin ang sahod at benepisyo ng hitad. Hindi naman makuwes¬tyon ng mga empleyado ang paghawak ng opisyal na ito sa tatlong puwesto dahil baka mapag-initan sila at bigla na lang tanggalin sa trabaho.

Ilang buwan pa lang sa puwesto ang assistant secretary na ito pero isinusuka na siya ng mga kawani ng ahensya dahil sa power tripping nito. Kapag hindi raw gusto ang isang empleyado, sinusungitan niya ito at hinahanapan ng butas para matanggal ang mga ito sa kanilang trabaho o kaya’y ililipat sa ibang departamento.

Malakas daw ang loob ng opisyal na magsungit at magtanggal ng kawani dahil sanggang dikit nito ang kanyang boss sa naturang ahensya ng gobyerno.

May usap-usapan din na may relasyon itong abogada sa secretary ng ahensya kaya ganun ka¬lakas ang werpa nito.

Clue. Kahit medyo tanders na ang opisyal, may asim pa raw ang babaeng opisyal na ito na may letrang M sa kanyang pangalan as in ‘maganda’.