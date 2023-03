Aprub kay Jessa Zaragoza: Jayda Avanzado binigay matamis na ‘oo’ kay Aljon Mendoza

Super kilig ang madlang pipol nang mag-surprise promposal (prom proposal) si Aljon Mendoza kay Jayda Avanzado para maging date niya sa “Star Magical Prom” na gaganapin sa Marso 30.

Bumisita kasi ang “Teen Clash” stars sa “It’s Showtime” para i-promote ang kanilang iWantTFC original series. Nang mapunta ang usapan sa inaabangang “Star Magical Prom,” may pasabog pala si Aljon.

Hiling ni Aljon kay Meme Vice Ganda, “Actually, ‘di ko pa natatanong ‘yung date ko. So Ate Vice, gusto ko i-take ‘yung opportunity na ‘to, itong chance na ‘to para itanong sa kanya.”

Kumuha ang binata ng bouquet at teddy bear bago humarap kay Jayda sa stage.

“Jayda, sabi mo ‘di ka pa nagkaka-escort talaga. Gusto ko sana ako maging first escort mo at date. Gusto ko lang tanungin sa ‘yo, will you be my prom date?” tanong niya.

Napa-smile si Jayda sa kilig at nag-yes sa kanyang co-star. Tuwang-tuwa rin si Aljon sa nakuha niyang matamis na ‘oo.’

“I said yes! thank you for the promposal, it made my day @aljonmendozaa!! #StarMagicalProm (shoutout to ate @praybeytbenjamin for getting involved and helping make it happen!),” post ni Jayda, kalakip ang sweet picture ni Aljon.

Kuwento pa ni Aljon, nagpaalam daw muna siya sa mommy ni Jayda na si Jessa Zaragoza bago mag promposal.

Well, bumuhos ang saya ng mga supporter para sa bagong love team.

“Grabe yung titig at ngiti ni Jayda. Kita ang happiness sa kanya. I am happy for the both of you!” sey ni @ChroniiAljon.

“Feeling ko Valentines Day parin hanggang ngayon dahil sa #AlJay, ang sweet lagi eh,” tweet naman ni @psbeautifulsoul.

Siyanga pala, mapapanood na ang “Teen Clash” simula March 17 sa iWantTFC app at website. (Dondon Sermino)