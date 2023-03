Alfred naalarma sa pagkalat ng HIV

Naalarma si Q.C. Councilor Alfred Vargas sa biglang pagtaas ng bilang mga kabataan na tinamaan ng HIV (Human Immunodeficiency Virus), na base sa report ng Department of Health.

Sabi nga sa report ng DOH, ang mga kabataan na may edad 19 pababa ang mas tinamaan nito.

“Recent infection numbers have been worrying, spotlighting the need for stronger implementation of RA 11166 of the Phil. HIV & AIDS Policy Act.

“As author of this law, we echo CSOs’ call towards expanding health literacy programs, esp. for the youth,” sabi ni Alfred.

Anyway, tutok na tutok si Alfred ngayon sa shooting ng ‘Pieta’ na dinidirek ni Adolfo Alix, Jr., at bakit nga naman hindi, eh, ang bongga ng cast niya, ha!

Nakakakilabot nga ang photo na pinost nina Direk Adolf at Alfred sa kanilang mga social media account na magkakasama ang mga tinawag nga nilang mga acting titans na sina Bona, Salome, Ma’Rosa, mga karakter na pinagbidahan noon nina Nora Aunor, Gina Alajar, Jaclyn Jose.

Todo pasasalamat nga si Direk Adolf na, “Privileged to work with you all once again. Thank you Alfred for making this happen!” sabi pa ni Direk Adolf.

Siyempre, nakakakilabot din ang photo nina Alfred at Nora, ha! Mas naging madrama dahil black and white nga iyon.

“Mother and son tested by the sins of the past. The Superstar and National Artist for Film & Broadcast Arts Ms. Nora Aunor and Kon. Alfred Vargas,” sabi pa ni Direk Adolf.

Well, dami ngang nag-aabang sa Pieta, na ngayon pa lang ay gusto na agad mapanood kung paano ba umakting ang tatlong higante ng showbiz. (Dondon Sermino)