Aiza Maizo-Pontillas, Petro Gazz pinagsarahan ng pinto Chery Tiggo

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm — PLDT vs Choco Mucho

6:30pm — Army vs Cignal

TULUYANG isinara ni Aiza Maizo-Pontillas at Petro Gazz Angels ang lahat ng pintuan sa semifinals matapos nitong itala ang tatlong set na pagwawagi sa Chery Tiggo, 25-21, 28-26, 25-21 habang sinungkit ang silya sa kailangan na apat sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference na ginanap sa San Agustin Gym sa Iloilo.

Nagtala si Maiso-Pontillas ng kabuuang 13 attacks kabilang ang krusyal na kills sa ikatlong set na sinandigan ng Angels tungo sa pagsungkit sa ikaanim nitong panalo sa walong laro.

“Mind set lang namin lagi is to play our best and take it one game at a time, one set at a time, work hard para makuha ang panalo,” sabi lamang ni Maizo-Pontillas.

Sinandigan ng Angels matapos magkaipitan sa 23-21 ang palo ni Maizo-Pontillas para hawakan ang match point bago kinumpleto ni MJ Philips sa isang quick set na bumagsak sa gitna mismo ng walang bantay na depensa ang bola na nagtulak dito sa tatlong set na panalo.

Ang panalo ay halos nagkumpleto na sa semifinals ng torneo kung saan unang nakamit ng Creamline ang silya sa semifinals kasunod ang F2 Logistics sa apat na set na panalo sa Army nakaraang linggo para sa 6-2 record.

Kasunod ang PLDT na nagtala ng 5-2 karta at isasara ang kampanya nito sa elims sa napatalsik na Choco Mucho sa Huwebes sa pagbalik sa PhilSorts Arena sa Pasig.

Ang manipis na pag-asa ng Chery Tiggo na nahulog sa 4-4 record ay tuluyang naglaho dahil kailangan nito na ma-sweep ang Petro Gazz at umasa na matalo ang PLDT sa Choco Mucho sa tatlong set.

Gayunman, ang kabiguan ay tuluyang nagtulak dito para magpaalam sa torneo. (Lito Oredo)