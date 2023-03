Aislynn Yap gold sa Singapore meet

PITONG medalya kabilang ang tatlong ginto ang naiuwi ng Pilipinas Sambo at University of Santo Tomas team na mas kinatampukan ng double-gold performance ni national team member Aislinn Yap sa katatapos lang na 2023 National Open and Team Trials kaantabay ang 15th anniversary ng Jagsports Invitational Tournament nitong Marso 11-12 sa Heartbeat at Bedok sa Singapore.

Binokya ng 24-anyos na Graduate School student-athlete mula UST si Jezamine Chua ng Meerkats Wrestling Club sa finals ng Sports Sambo women’s under-80kgs category sa iskor na 8-0.

Muli silang nagtapat sa women’s wrestling under-76kgs sa bisa naman ng 3-0 panalo.

Nagbulsa naman ng tansong medalya si 85th UAAP season judo championships silver medalist Casey Gwyn Tolosa sa sports sambo under-80kgs division.

“Satisfying siya kasi first international competition ko siya and it’s an honor to represent the Philippines sa field ng sambo. Masaya rin ako na despite having little background lang sa wrestling and facing a difficult opponent, nanalo pa rin ako and nakapagdala ng medal for Philippines,” pahayag ni Yap, na naghahanda rin sa mga darating na international tournament tulad ng Asian Indoor Martial Arts Games sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand.

Gintong medalya rin ang kinubra ni first-timer at UAAP champion Aumaegel Princess Cortez ng sambo national team nang talunin si dating 2019 Southeast Asian Games sport sambo bronze medalist Sarah Yong ng Jagsport Singapore sa pamamagitan ng 8-0 sa finals, gayundin si Jane Lee na tinapos lamang nito sa 30 segundos sa 8-0 dominasyon. (Gerard Arce)