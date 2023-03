Abante Babae!

Sa Pilipinas, ginugunita ang buong buwan ng Marso bilang Women’s Month, isang pagkilala sa malaking ambag at partisipasyon ng mga kababaihan sa lipunan. May tema itong ‘WE for Gender Equality & Inclusive Society’. WE na ang ibig sabhin ay “women and everyone” at “women and empowerment.”

Taong 1988 nang unang pinagdiwang sa bansa ang Buwan ng Kababaihan sa bisa ng Proclamation No. 224 na nagpoproklama sa unang linggo ng Marso bilang Women’s week na kalaunan ay pinalawak ng isang buwan upang itaguyod ang women’s empowerment at gender equality. Kasabay nito, ginugunita din ang International Women’s Day sa buong mundo.

Patuloy ang laban para sa hangad na pantay na karapatan. Katangi-tangi tayong mga babae. Mistulang brilyante na mahirap matumbasan. May angking tapang na walang inuurungan lalo na para sa mahal nating pamilya. Ang hirap maging babae, kinakaya ang bawat problema at pagsubok. Kayang isakripisyo lahat para sa asawa at anak.

Isang napakahalagang nilalang ng Diyos sa mundo tayong mga babae. And I”m proud to be one of those na patuloy na lumalaban na may respeto at integridad sa sarili bilang ina at babae.

Tunay tayong nakakabilib bilang ‘ilaw ng tahanan’ na may full time responsibilities gaya ko na

isang nanay ng 2 kong anak na lalaki habang nasa abroad si mister. Ako lahat ang nag-iisip kung ano ang pagkain ang ihahain, pag-aaruga sa kanila para maging isang mabuting tao, walang katapusang household chores habang nagtatrabaho bilang isang career woman. Lahat ng yun ay kinaya ko sa loob ng maraming taon at ngayon retired na ako, chance ko na ito para pag-ukulan naman ng oras ang aking sarili bilang isang babae .

Narito ang mensahe ng ilang kapwa ko babae para sa pagdiriwang ng National Women’s Month:

Dr. Janice Gracia

“Importante sa babae ay pagmamahal sa sarili or self- worth. Kailangan enpowered and independent.”

Cristel Racelis, miyembro ng LGBT

“Babae sa lipunan: ito yung may pantay kang karapatan na hindi lamang limitado sa mga kalalakihan yun bang maaari mong magawa yung mga bagay na ginagawa ng mga lalaki dahil hindi naman lahat ng babae ay gusto ng supremacy sapat na sa kanila ang patas at pantay na siyang kinikilala ng ating batas, pantay na karapatan sa mga Pilipino.”

“Hanggang ngayon nararanasan pa rin ng mga kababaihan ang diskriminasyon. Sana sa hinaharap kahit sa simpleng paghahanap ng trabaho hindi makaranas ng diskriminasyon ang mga babae regardless kung dalagang ina sila o kung ano pa mang rason.”

“Malaki ang kalahagahan ng Women’s Month para sa akin bilang babae dahil pinahahalagahan nito ang kontribusyon ng bawat babae sa lipunan lalo na sa mga taong hindi nakakaalam. Pero para sa akin, hindi siya women’s month, dapat nating kilalanin lalo na tayong mga babae ang ating nagagawa sa lipunan. We can love unconditionally. Yan ang isang katangian ng mga babae na bihira mong makita sa mga kalalakihan.”

Repleksyon.

Malaki ang pinagbago ng mundo sa pagkilala sa karapatan ng mga babae. Gaya sa Saudi Arabia kung saan 2018 ay pinayagan nang mag- drive ang mga babae. At kamakailan lang ay pasado na rin ang batas sa Spain na lumikha ng kasaysayan para sa 3-5 araw na ‘menstrual leave’ na umiiral na din sa Japan at South Korea para sa mga kababaihang dumaranas ng dysmenorrhea dahilan ng buwanang regla. Dito sa Pilipinas ay isinusulong na sa Kongreso ang 2-day menstrual leave bill kada buwan. Libre na din ang napkin o menstrual pads at tampons sa Scotland at New Zealand maging sa US para sa lahat ng kababaihan.

Ilan lang ito mga ganap na dahan-dahang kinikilala ang mga karapatan ng kababaihan sa buong mundo.

Aminin man natin o hindi, hindi talaga pantay ang trato sa mga kababaihan dahil sinasabi na mas mahinang gender ang babae kumpara sa mga lalaki pero dahil sa mga pagkilos sa iba’t ibang panig ng mundo ay narinig ang tinig natin. Dahil sa pagsisikap na ito, unti -unting lumiliit ang gap o pagitan ng babae at lalaki at sa puntong ito hindi na puwdeng maliitin ang lakas ng mga babae sa mundong ating ginagalawan.

Hindi kami nanay lang, hindi kami babae lang kundi BABAE TAYO na dapat ipagmalaki!

Minsan nanghihina pero mas pinipiling maging matapang at patuloy na lalaban.

Mabuhay tayong mga babae at ina! Happy Women’s Month sa ating lahat!