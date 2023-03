214 years old na kabibe natagpuan sa Florida

Hindi lang kalabaw ang tumatanda kundi maging kabibe rin! Kamakailan lang ay may natagpuang kabibe sa dalampasigan ng St. James Island, Franklin County sa Florida, US kung saan pinaniniwalaang nasa higit dalawang siglo na ang tanda nito.

Ito ay tinatawag na ‘quahog clam’ na may bigat na 2.6 pounds at laki na 6 inches. Una itong nakita ni Blaine Parker habang nangongolekta lamang siya ng mga starfish ay bumungad sa kanya ang kabibeng ito.

Kwento niya sa isang panayam, “We were just going to eat it, but we thought about it a while and figured it was probably pretty special. So, we didn’t want to kill it.”

Pagkaraan, kinuha niya ito agad at dinala sa Gulf Specimen Marine Lab. Ayon sa mga researcher na sumuri rito, itinuturing na ‘rare’ ang pagkakatuklas sa kabibe na ito dahil hindi ito madalas nakikita doon.

Bukod dito, mas malaki umano ang sukat nito kumpara sa mga tipikal na quahog clams na nasa 4.3 inches lamang. Dahil din sa itsura ng shell nito ay pinaniniwalaang nasa 214 years na ang edad ng kabibe na ito.

Samantala, napagdesisyunan naman nilang ibalik ito sa Gulf ng Mexico.

“We just figured he won’t live very well in captivity. And I think he’s earned the right to stay out there,” dadag pa ni Parker. (Moises Caleon)