Walang galit, trabaho lang: Anjo handang pumalit sa TVJ

Abang-abang ang mga fan, netizen, sa kung ano ba talaga ang mangyayari sa ‘Eat Bulaga’? Ngayong March 15 daw nga ang sabi-sabing announcement, presscon ng pamilya Jalosjos at TAPE, Inc. ((Sabi ng iba, sa April 15 daw. Ang gulo nga! — Ed.).

Sa chikahan kay Anjo Yllana sa presscon ng ‘Team A (Happy Fam, Happy Life)’, ang sitcom niya sa TV5, na bida sina Kim Molina, Jerald Napoles, nalulungkot siya sa nangyayari.

Bilang dating host ng ‘Eat Bulaga’, alam daw niya na ang dream lang sana nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ay umabot sa 50 taon ang noontime show. Meaning, 6 taon na lang sana ang hihintayin, at okey na.

Pero, sa prangkang tanong kay Anjo, na kung sakali lang na mawala nga ang TVJ sa ‘Eat Bulaga’, at alukin siyang maging¬ isa sa mga host, sa pagbabagong bihis nito, tatanggapin ba niya?

“Okey ako. Kahit sino naman ang kumuha sa akin, okey ako. Trabaho lang naman, wala namang personalan. Katulad noon, nag-resign ako sa ‘Eat Bulaga’, kasi pandemic naman. Nagpaalam ako, kasi wala nga akong trabaho. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari noon. Hihintayin ko na bumalik ‘yung ‘Eat Bulaga’, ‘yung sa field, ha!

“Sabi ko para makapag-apply ako ng ibang trabaho, nag-resign ako. Napunta ako sa Net25, nagkaroon kami ng noontime show ni Janno Gibbs, for a while, for almost a year din, kaso nawala rin, nadamay ako. Hahahaha!

“Pero ngayon, kung may offer, tatanggapin ko. Kung may noontime show na kaila¬ngan ng beteranong Dabarkads, puwede naman.

“Minsan nga naisip ko, ano kaya kung gumawa ng noontime show na pagsama-samahin ang mga lumang Dabarkads, ‘di ba? Lumang Dabarkads versus mga bagong Dabarkads. Hahahaha!

“Pero trabaho lang ‘yon. Walang galit at personalan!” sabi na lang ni Anjo.

Again, abang-abang na lang sa mga ganap, ha! Pero again, kung may offer kay Anjo, tatangapin talaga niya.

‘Di ba nga, si Anjo na rin ang nagsabi na hiningi talaga niya ang trabahong ‘Team A’. Na siya ang nakiusap para makasama sa sitcom na ito.

Well… (Dondon Sermino)