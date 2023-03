Wala kaming away ni Herlene! — Wilbert

Naku, nakakaloka talaga ang mga kalahi ni Marites, huh!

Absent kasi si Herlene Budol o Hipon Girl sa grand opening ng all you can eat Japanese restaurant, ang Tokyo Grill, ng manager niyang si Wilbert Tolentino at nakagawa kaagad ng intrigang baka may problema ang dalawa.

Imposible naman daw na si Sanya Lopez ay nag-effort na pumunta ng sobrang aga sa ribbon cutting ng Tokyo Grill sa #62 Tomas Morato Ave., Quezon City pero si Herlene ay hindi nagpakita.

May away nga ba sina Herlene at ang tinaguriang KaFreshness na si Wilbert?

“Naku, wala! Hahaha. Hindi lang talaga puwede ngayon si Herlene dahil nasa taping siya. Pero noong isang araw, nandirito siya. Nag-vlog pa nga siya. Hayaan na natin ‘yung mga nang-iintriga.

“Pero masaya nga ako dahil nakapag-ribbon cutting na kami rito sa Tokyo Grill,” sey ni Wilbert.

So ayan at malinaw, walang away sina Herlene at Wilbert, ‘noh?!

Teka! Alaga na rin ba niya si Sanya kaya ang Kapuso star ang nag-cut ng ribbon ng Tokyo Grill?

“Hindi. Friends lang kami. Noon ko pa ka-close si Sanya and I’m so happy nga dahil kahit ang aga ng ribbon cutting, dumating siya. Thankful ako. Napakabait na tao ni Sanya at hindi nagbabago ng ugali kahit sikat na sikat na,” sey pa ni Wilbert.

Nilinaw rin ni Wilbert na hindi nani¬ngil si Sanya sa pagpapaunlak sa kanyang imbitasyon na mag-ribbon cutting sa Tokyo Grill!

Anyway, sa ‘Anything Goes’ namin on Friday, 4:00pm, mapapanood ang tsikahan namin with Herlene’s manager. May pa-surprise rin si Wilbert dahil nagbigay siya ng sampung gift certificates na ipamimigay naman namin sa limang masusuwer¬teng manonood ng show namin sa Abante Teletabloid.

“Para naman ma-try ng viewers mo ang Tokyo Grill dito sa Tomas Morato,” sey pa ni Wilbert.

Bongga! (Jun Lalin)