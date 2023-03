Sinalag rally ng Lakers! Julius Randle, Knicks nambarako sa LA

TUMABO ng 33 points si Julius Randle, nilista ni RJ Barrett sa second half ang 20 sa kanyang 30 points at sinalag ng New York ang matinding rally ng Lakers para ipreserba ang 112-108 win Linggo ng gabi sa Los Angeles.

Umayuda ng 15 markers si Immanuel Quickley sa Knicks.

Kinapos ang season-high 33 points, 8 assists ni D’Angelo Russell at 17 points, 16 rebounds ni Anthony Davis sa LA.

Combined 5 of 23 lang mula sa field at 2 for 16 sa 3s sina Lakers starters Malik Beasley, Troy Brown at Jarred Vanderbilt. Diyeta si Russell sa 2 points sa fourth.

Sa first quarter ay nagpakalat ng 18 points si Randle tungo sa 31-27 lead ng Knicks.

Nagtuhog ng 8 straight points ang Lakers para idikit 110-108 may 19 seconds pa, pero nag-ubos sila ng 14 seconds bago nagbigay ng foul para matigil ang shot clock. Ibinaon ni Josh Hart ang dalawang free throws para selyuhan ang panalo. (Vladi Eduarte)