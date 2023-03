Save My Savings nambulaga sa pista

GINULAT ng dehadong Save My Savings ang mga karerista matapos manalo sa 2023 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nasa pang-apat na pwesto si Save My Saving sa kalagitnaan ng karera kung saan ay nakapanabayan nito ang liyamadong si Runway Ten habang nasa unahan sina Barrowed Heaven at Pay D Lady.

Pagsapit ng home turn ay nagkapanabayan na sa unahan sina Save My Savings na nasa bandang labas, Runway Ten na dumaan sa tabing balya at Barrowed Heaven na nasa gitna.

Sa huling 150 metro ng laban sa rektahan ay naagaw na ng anak nina Bite My Dust at Tagapagmana na si Save My Savings ang unahan at nabigyan pa siya ng magandang laban dahil malakas ang dating ni Chrome Bell.

Subalit nanatili ang tikas ni Save My Savings, nauna pa rin itong tumawid sa meta ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Chrome Bell.

Nirendahan ni class A rider O’Neal Cortez, nirehistro ni Save My Savings ang tiyempong 1:25.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si RL Abacan ang P720,000 premyo.

Nakopo naman ng owner ni Chrome Bell ang P240,000, habang, P120,000 at P60,000 ang third at fourth placer connection nina Barrowed Heaven at Destin Guest, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)