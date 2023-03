Sandigan ng kababaihan

Ipinagdiwang sa buong mundo ang International Women’s Day noong March 8 bilang pagkilala at pagpupugay sa kakayahan at kadakilaan ng lahat ng mga kababaihan.

Pero dito sa Pilipinas, buong buwan ng Marso ay idineklarang National Women’s Month bilang pagkilala sa karapatan, tagumpay at natatanging katangian ng mga kababaihan pati na ang kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa.

Hindi maikakaila na dito sa Pilipinas ay malaki ang naiaambag ng mga kababaihan sa ating mga pamilya, lipunan at sa pagsulong ng bansa at malaking bagay na kinikilala ang kanilang kakayahan.

Sa aking pamilya, bigyang pugay ko lang ang mga kababaihang nakapaligid sa akin. Ang misis kong si Alelee na katuwang ko sa buhay; anak kong si Alexa na patuloy na pinapamalas ang kanyang kagalingan; ang aking ina at mother-in law, mga kapatid na babae, mga sister in-law, mga tiyahin, at mga kasambahay na babae. Mabuhay po kayong lahat! Salamat sa inyo!

Tapos na ang mga panahon na itinuturing ang mga kababaian na anino, tagasuporta o nasa likod lamang mga kalalakihan.

Pero sa kabila nito, marami pa ring mga umuusbong na pagsubok na kinakaharap ang Pilipinas kaya naman pinapalakas ng gobyerno ang mga paraan at kaalaman patungkol sa domestic violence, sexism at iba pang pagsubok na kinakaharap ng mga kababaihan sa araw-araw.

Sa kabila ng pagsusulong ng iba’t ibang grupo at mga mambabatas sa karapatan ng mga kababaihan, madalas pa ring naipapakita sa media na ang mga babae ay “mahina”, at hindi kayang tumindig sa buhay ng walang nakaalalay na kasama o tulong ng mga lalaki.

Kagaya na lamang sa mga programa sa telebisyon, radyo o maging sa internet, palaging ang papel ng mga babae ay pumapangalawa lamang sa mga kalalakihan, kung hindi man ay nasa ilalim ng kontrol ng kanilang mga asawa, o kaya ay dahil sa kawalan ng oportunidad ay pikit-matang kumakapit sa patalim para lamang mabuhay.

