Rianne Malixi pang-13 sa Women’s Amateur

MALAMYANG tinapos ni Rianne Mikhaela Malixi ang kampanya sa huling dalawang bogey upang bahagya lang umangat ng dalawang baitang, tumapos na tabla sa pang-13 sa 5th Women’s Amateur Asia Pacific (WAAP) Championship nitong Linggo sa The New Course ng Singapore Island Country Club.

Nagkatsansa ang 16 na taong-gulang na Pinay shotmaker na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa titulo sa halfway ng 72-hole golfest, nang maka-67 noong Biyernes, pero nag-73 sa final day pa-288.

Kabuhol niya sa nasabing katayuan sina Caitlin Peirce ng Australia (71), at Chinese Yahui Zhang (71) at Zixin Ni (73) sa 85 kalahok mula sa 22 bansa.

Sa double-bogey pa-75, nag-294 ang isa pang bet ng ‘Pinas na umabante sa finals na si Lois Kaye Go para sa joint 32nd.

Nagreyna si Ella Galitski ng Thailand 68-274, limang palong panalo kay Minsol Kim ng Korea (70-279), habang magkakasalo sa tersera sina Korean Yeji Park (70), Sophie Han ng Hongkong (71), Fiona Xung New Zealand (71) at Japenese Yuka Araki (72) sa 282 totals nila.

Sablay sa 51 pumasa sa cut sina Maria Rafael ‘Mafy’ Singson (salo sa pang-52) at Junia Gabasa (sosyo sa pang-59). (Ramil Cruz)