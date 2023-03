Recto: Pagpapagawa ng cold storage pondohan

Kung kaya umanong makahanap ng gobyerno ng bilyon-bilyong pondo para sa Maharlika Fund ay kaya rin nitong makapaglaan ng pondo para sa cold storage facilities na iimbakan ng sibuyas para hindi mabulok ang mga ito.

Ginawa ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto ang pahayag matapos na umapela ng tulong sa gobyerno ang mga magsasaka dahil sa pagbagsak ng farm gate price ng sibuyas sa P47 kada kilo at pangamba na bumaba pa ito sa P10 kada kilo.

“If they boast they can raise hundreds of billions for a sovereign fund, then I am sure they can do that for cold storage facilities that cost P40 million a piece,” giit ni Recto.

Ayon sa Department of Agriculture, maglalagay ito ng cold storage facility na kayang pagtaguan ng 20,000 bag ng sibuyas sa anim na onion producing area ngayong taon. (Billy Bega/Eralyn Prado)