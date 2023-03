Programa sa e-vehicle

Nanganganib ang mundo, ayon sa mga dalubhasa, dahil sa global warming, o ang pagtaas ng temperatura ng planeta. Simula 1880, ang temperatura ng mundo ay tumaas ng mahigit 1o Celsius (2o Fahrenheit).

Itinuturo ang carbon dioxide at iba pang pollutants na salarin sa pagtaas ng temperatura ng planeta. Sa pagkapal ng mga eto, naiipon sa planeta ang init mula sa sinag ng Araw. “Geenhouse effect” ang tawag dito.

Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-iinit ng mundo, nanganganib na matunaw ang mga glacier at yelo sa north at south pole ng planeta. Ang mga bansa at bayan na malapit sa baybayin ay malamang na malubog sa tubig na mauuwi sa kamatayan at kahirapan sa milyun-milyong mamamayan ng mundo.

Ang mainit na temperatura ay magdudulot rin ng matinding pagbabago sa klima: ang tag-init ay lalong iinit, at lalong lalakas ang mga bagyo sa tag-ulan.

Sabi ng mga siyentipiko, kailangang mabawasan ang pagbuga ng carbon dioxide at greenhouse gas ng 40% pagdating ng 2030 sa pamamagitan ng:

1. Bawasan ang buga ng usok sa pag-generate ng kuryente mula sa fossil fuel

2. Paggamit ng mga sasakyan tumatakbo sa kuryente, at walang usok.

3. Episyenteng paggamit ng kuryente sa bahay, opisina at pagawaan.

Dito na pumasok ang usapan tungkol sa pagpapalaganap ng EV o sasakyang de kuryente. Dahil hindi eto nagsusunog ng panggatong na gasolina o diesel, naturalmente, walang usok na inilalabas. Pinapatakbo ang motor ng mga ganitong sasakyan ng baterya kung saan nakaimbak ang kuryente.

Ang mga baterya ay kumukuha ng kuryente sa pamamagitan ng ‘charging’ katulad ng ginagawa sa ating mga cellphone. Kailangan ding isaksak sa kuryente ang baterya ng mga EV para magkaroon ng enerhiya.

Sa kasamaang palad, ang kuryente sa Pilipinas ay kinukuha sa power plant na gumagamit ng uling (30.2%), langis (28.3%) at natural gas (6%); ikatlong bahagi lang ang mula sa clean energy tulad ng solar, hangin at tubig (35.5%). As of March 2016 sa Pilipinas, 32 powerplant ang gumagamit ng uling at 212 ang gumagamit ng langis.

Para maging sustainable ang programa sa EV at makatulong sa pagsugpo ng global warming, hindi sapat na paramihin lang ang bilang ng mga eto sa ating lansangan. Nararapat na ang kuryenteng gagamitin sa charging ng baterya nila ay galing sa malinis na powerplant na gumagamit ng solar, hangin, tubig, atbp.

Isang magandang halimbawa ang EV charging station na matatagpuan sa MPT South Hub sa Silang, Cavite. Dahil nasa plano ng kumpanya na gawing EV ang kanilang mga sasakyan, naglagay eto ng charging station na kumukuha ng kuryente mula sa solar energy system. Ang bubong ng parking lot ay ginamitan ng 1,184 solar panels na siyang pinanggagalingan ng kuryente para sa EV charger. Ayon sa kumpanya, naka-ani na sila ng 649,857 KwH na kuryente mula Mayo 2021 hanggang Pebrero 2023. Sa katunayan, 97% ng kuryenteng ginagamit ng MPT South Hub ay nanggagaling sa kanilang munting solar farm.

Ganito ang dapat tularan; ganito ang dapat paramihin sa bansa para matawag na “sustainable” ang electric vehicle program. Dapat na isulong ng mga kinauukulan ang pagtatayo ng mga EV charger na pinapatakbo ng solar, wind at water energy.