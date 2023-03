Pinoy bet Kim Zafra kinapos sa Tallinn Weekly Open Chess

KINAPOS si Filipino woodpusher Kim Yutangco Zafra sa kanyang kampanya matapos mag-sixth place lang sa Tallinn Weekly Open chess tournament na ginanap sa Tallinn, Estonia nitong Linggo.

Nakapagtala si Zafra ng limang puntos, kasalo siya sa four-way tie sa third subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay lumanding siya sa pang-anim na pwesto.

Sina Sergei Saraikin, Flipp Obonin at Aaron Rajandu na mga taga-Estonia ang nakalaban ni Zafra sa tiebreak.

Si Woman FIDE Master Sofia Blokhin ng host country ang nagkampeon sa nasabing torneo na may total perfect 7.0 points, angat ng full point sa kababayan nitong si solo second place Grandmaster Igor Shvyrjov na may 6.0 points.

Nagkampeon si Zafra nakaraang taon sa Tallinna MK kiirturniiride sari SÜGIS`2022 (VI etapp) Chess Championship na ginanap sa Tallinn, Estonia noong Nobyembre 26. (Elech Dawa)