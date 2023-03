Pamilyang hinubad tsinelas bago pumasok sa store pinusuan online

Mahirap man, mayaman naman sa mabuting asal. ‘Yan ang ipinakita ng isang pamilya na kamakailan lang ay nag-viral sa social media.

Nakuhanan ito ng litrato ni Vladimir Olin kung saan makikita ang pares ng mga tsinelas ng isang pamilya na kanilang hinubad bago pumasok sa convenience store.

Caption niya sa post, “Hindi ignorante kung tawagin, dahil mahirap man sa buhay, mayaman naman sa respeto at magandang asal.”

Ayon kay Olin, ginawa umano ito ng naturang pamilya dahil tila nakaramdam ang mga ito ng hiya matapos makitang may nagwawalis sa loob ng naturang store.

Dagdag pa rito, bago pa sila umalis ay naghingi pa umano ito ng paumanhin dahil sa dumi na kanilang naiwan dito.

Maraming mga netizen ang sinaluduhan ang ganap ng pamilyang ito.

Gaya na lamang ni Carla Artificio, ani, “I believed it’s an old family belief to take off your slippers or shoes when you visit a neighbor’s or relative’s house, as a sign of “pag- galang” or respect.”

Sabi naman ni Otep Bayatan, “Yung iba tatawanan pa yan..Godbless po sa pamilya nyo..naway umani pa kqyo ng mabubuti at magagandang asal.”

“Yan ung respect and u will also respected,” hirit pa ni Menor Menorski.

Talaga namang saludo sa pamilyang ito. Nawa’y magsilbing inspirasyon ito sa lahat na ang respeto ay dapat laging baon-baon sa ka man magtungo. (Moises Caleon)