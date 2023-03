Nanay ni Jane naaksidente

Naaksidente pala ang nanay ni Jane de Leon na si Maricor Benitez-de Leon nitong weekend. Nag-post noong gabi ng Marso 12 si Mommy Maricor tungkol sa aksidenteng kinasangkutan.

“Hi Everyone, would like to apologize for not responding to your messages due to an accident that happened to me the other day,” post ng nanay ni Jane.

Kinausap ko ang manager ni Jane na si Tyronne Escalante at naikuwento niya kung ano talaga ang nangyari.

Ayon kay Tyronne, ang kapatid ni Jane na si Franz ang nagkuwento sa kanya tungkol sa mga nangyari.

Nadulas daw si Mommy Maricor habang nagba-badminton at nang bumagsak ay natukod niya sa sahig ang kanyang braso kaya nabali.

Nasugod naman agad sa pinakamalapit na ospital ang nanay ni Jane at magtatagal pa ito roon dahil kailangang operahan.

Tumungo naman daw agad si Jane sa ospital after ng kanyang trabaho para asikasuhin ang ina. Nailipat na rin niya ang Mommy Maricor sa mas magandang ospital kung saan ito nakatakdang operahan.

Sana maging matagumpay ang operasyon ng nanay ni Jane para para makasama na ito uli ng Kapamilya actress sa mga lakad.

Samantala, ang daming mga proyektong inaalok kay Jane matapos siyang magbida sa ‘Darna’, pero ayon sa manager niya, hindi muna siya mapapanood sa isang action project dahil mas gusto raw muna ng aktres na mapakita ang soft side niya.

Go girl!

Barbie, David may music video

Excited ang mga FiLay or BarDa fans na mapanood sina Barbie Forteza at David Licauco sa music video ng kantang ‘The Way You Look at Me’ ng Ben&Ben.

Noong weekend nga ay inanunsyo ng Universal Records na ang dalawang Kapuso stars ang bibida sa nasabing music video na tribute nila para sa selebras¬yon ng ika-20 anibersaryo ni Christian Bautista.

Bagay na bagay raw sa tambalan nina Barbie at David ang bawat salita sa kanta kaya sila ang napili for the music video kung saan mas mapapakita pa nila ang husay sa pag-arte at pagpapakilig.

Ang nasabing music video ay lalabas ngayong buwan pero ngayon pa lang ay may iba’t ibang fan video na na naglalabasan gamit ang kantang ‘The Way You Look at Me’.

Love it! So bonggels!