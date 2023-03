Nag-viral na Amerikano sa Cebu, kalaboso

Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang isang over-staying na Amerikano matapos mag-viral sa social media ang pananakit nito sa delivery rider sa Cebu.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, hinuli ng mga tauhan ng BI intelligence division si Phillip Justin Bean, 43, sa loob ng kanyang hotel sa Barangay Day-as, Zapatera, Cebu City noong Marso 1. Nahuli-cam ito habang sinasaktan ang isang delivery rider.

Naglabas ng mission order si Tansingco laban kay Bean dahil sa pagiging over-staying nito sa bansa sa loob ng 11 buwan matapos mapaso ang huling extension nito noong Abril 7, 2022.

Natuklasan din na si Bean ay nagtratrabaho bilang duty Manager sa isang bar sa Cebu City na walang work permit.

“He has no right to verbally and physically abuse a Filipino citizen. His actions show that he is abusing the hospitality of our country. He should be deported for being an undesirable alien,” giit ni Tansingco. (Mina Navarro)