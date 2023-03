Mikal Bridges sinapawan triple ‘D’ ni Nikola Jokic

TUMIPA ng 25 points si Mikal Bridges at kumapit sa dulo ang Brooklyn para ipagpag ang triple-double ni Nikola Jokic at ipreserba ang 122-120 win laban sa dinayong Denver Nuggets nitong Linggo.

Umayuda ng 20 points si Nic Claxton, may tig-15 sina Dorian Finney-Smith at Spencer Dinwiddie para sa Nets (39-29) na nanatili sa No. 5 sa East sa unahan ng Knicks (39-30).

Tumapos si Jokic ng 35 points, 20 rebounds at 11 assists para kumpletuhin ang league-leading 27th triple-dub. Kaya lang, mintis ang pang-agaw lead sana niyang 14-footer 5 seconds na lang sa orasan.

Kinapos din ang 23 points ni Michael Porter Jr. sa Nuggets (46-22), natatluhang sunod na talo pero nanatili sa unahan ng Western Conference.

Pagkatapos ng mintis ni Jokic, pinabiyahe ng Nuggets sa stripe si Bridges. Pasok ang unang charity, sablay ang pangalawa pero sablay muli ang jumper ni Jokic sa buzzer. (Vladi Eduarte)