Mga PWD, senior citizen may sariling polling precinct

Isang panukala ang inihain sa Senado upang mabigyan ng eksklusibong polling precincts para sa mga senior citizen at persons with disabilities (PWDs) tuwing araw ng halalan.

Bagama’t mayroon nang batas na nagtitiyak ng presinto para sa mga PWD at senior citizen, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na kailangang maging mas malinaw sa batas ang pagtatatag ng mga kinakailangang imprastraktura upang siguruhin na maginhawang makaboboto ang mga miyembro ng vulnerable sector.

Iminungkahi ni Estrada na partikular na isaad sa Section 2 (j) ng RA 10366 o ang “An Act Authori­zing the Comelec to Establish Precincts Assigned to Accessible Polling Places Exclusively for PWDs and Senior Citizens” na ang mga espesyal na lugar ng botohan ay dapat madaling mapuntahan ng pampublikong transportasyon, walang ano mang pisikal na hadlang at may mga kinakailangang imprastraktura at serbisyo tulad ng rampa, railing, bangketa, sapat na ilaw, bentilasyon at iba pa para sa mga PWD at senior citizen. (Dindo Matining)