Mga mining operator utak ng pagpatay kay Aparri VM Rommel Alameda

Tinukoy ng Philippine National Police (PNP) ang pagkontra sa black sand mining bilang motibo sa pagpatay kay Aparri, Cagayan Vice Mayor Rommel Alameda at lima nitong bodyguard nitong nakaraang buwan.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. isa sa nakikita nilang anggulo sa pagligpit kay Alameda ang black sand mining sa kanilang lugar na matagal ng isyu sa Cagayan.

“Business rivalry in the sense na meron kasing ongoing na black sand mining kung saan itong mga black sand na ito ay binebenta sa mga Chinese. So ito ‘yung isa sa nakikita natin na anggulo because Vice Mayor Alameda had been against sa negosyo na ‘yun ng ibang kababayan niya sa Cagayan,” dagdag ni Azurin.

May mga suspek na rin aniya sila sa nasabing kaso pero tumanggi itong magbigay ng iba pang impormasyon hanggang makasuhan nila ang mga ito sa korte.

Matatandaang patungong Maynila ang grupo ni Alameda nang tambangan sila ng mga suspek na nakauniporme ng pulis sa Bagabag, Nueva Ecija noong Pebrero 19. Kinabukasan, natagpuan ang sunog na get-away car ng mga suspek sa bayan ng Solano. (Edwin Balasa)