Mga lugar na mae-enjoy sa tag-init, alamin!

Summer feels na naman! Ramdam na naman natin ang malalagkit na pawis at ang sobrang init na hangin mula sa electric fan. Kaya naman marami na ang nag-iisip ng lugar na mapresko na, tiyak pang mag-eenjoy ang pamilya.

Worry no more! Ito ang listahan ng mga lugar na talagang maeenjoy mo ang summer.

Una na dyan ang usual destination ng karamihan – ang Boracay. Alis ang pawis at init kapag ikaw ay lumusong sa napakalinaw na tubig ng isla at magliwaliw sa mapuputing buhangin dito. Dagdag mo pa ang masasarap na pagkain at mga activity na pwedeng pambagets o senior.

Kung ayaw mo naman ng masyadong crowded, pwedeng pwede ka sa Palawan. Sa dami ng mapupuntahan sa lalawigan ay mae-enjoy mo talaga ang tag-init.

Nariyan ang El Nido, Coron, at Puerto Prinsesa na pupuno sa pagiging wanderlust mo. Bukod sa mga beach ay pwede ka ring mag-scuba diving, mag-island hopping, o kumain na lang ng masasarap na local foods doon!

Mawawala rin ba sa listahan ang sikat na Siargao Island? Hindi syempre! Katulad ng Boracay at Palawan, mauubos ang oras mo sa sulit na summer activities sa isla. Nariyan ang surfing lesson o ‘di kaya naman ay island tour. Dagdag pa ang mala-Maldives na paligid at masasarap ding pagkain.

Kung gusto mo namang pumunta sa Norte, aba hindi magpapahuli ang La Union. Maeenjoy mo ang night culture sa probinsya lalo pa at nagiging sikat na ito sa ganda ng paligid at aesthetic na environment. Dagdag pa ang mga pagkain na talaga namang magpapalimot sa iyo sa init ng araw.

Hindi rin magpapahuli ang Baguio para sa pamilyang gusto ng malamig na temperatura. Nariyan din ang Sagada na talagang magpapaginaw sa iyo sa kalagitnaan ng summer. Sa dami ng mapapasyalan sa Baguio at Sagada tulad ng farm, night market, at tourist spots, magigising ka na lang na tapos na ang summer at sobrang saya mo!

Ikaw, saan ang destination mo ngayong summer? (MJ Osinsao)