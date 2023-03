Mga bombero mainit ang hataw sa TikTok

Hindi lang sa usapang sunog game na game kundi maging sa sayawan din! ‘Yan ang aliw na ganap ng mga bombero na todo hataw ang galawan sa TikTok.

Ibinahagi ito ni Isaiah Florence Cadag (@firespinner04) sa kanyang account kung saan nakatanggap ito ng halos 670k views at libo-libong likes.

Mapapanood sa video ang dalawang bombero na talaga namang swabe ang pagpilantik at indak. Suot nila ang kanilang uniporme na may acronym na BFP o Bureau of Fire Protection.

Bukod dito, inulan din ito ng dagsang komento mula sa mga madlang pipol.

Ilan sa mga comment:

Para kay @cybelbel, ani, “We’re now in the era na malalake na yung mga talented na bata dati. Nung bata pa ako, wala ako mashado nakikitang mga old people na sumasayaw way back.”

“Madalas sa sobrang kaka work ntn nakakalimutan ntn na sobrang talented ntng ferson kaya nakkaatuwa pag may pa events na ganto forda dance,” hirit ni @jammybear13.

“A dancer may stop dancing,but that talent will always be there somewhere inside you, and ngayon pinalabas mo ulit BFP ka but you’re on fire!” ani @faithely23.

Talaga namang goodvibes ang hatid ng mga matitikas na bomberong ito! (Moises Caleon)