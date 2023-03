Mga ‘bata’ ni Rodriguez ubos sa Malacañang

Wala nang matitirang appointee ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Malacañang dahil nakatakda silang sibakin sa trabaho bilang bahagi ng pagpurga sa mga kadikit ng dating opisyal.

Bukod sa mga dating tauhan ni Rodriguez, matatanggal din ang mga opisyal na tinalaga sa Office of the President noon pang panahon ni da­ting Pangulong Rodrigo Duterte.

“Political appointees will be the casualties of the purge. However, career officials whose mettle have been proven will be spared as their institutional knowledge is valuable to the administration,” ayon sa source ng Politiko.com.ph.

Si Rodriguez ay nakaladkad sa mga kuwestiyonableng appointment sa maikling panahon ng paninilbihan nito bilang executive secretary mula June 30, 2022 hanggang September ng nagdaang taon.

Sinipa siya sa Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa umano’y disloyalty at kuwestiyonableng appointment ng ilang opisyal ng gobyerno.

Si Rodriguez ay pinalitan ni dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Noong nakaraang linggo, kumalat ang tsismis na ito’y nagbitiw sa puwesto na agaran namang itinanggi ng Malacañang.

Sabi ng source ng Politiko.com.ph, bahagi raw ito ng demolition job laban sa executive secretary, First Lady Liza Marcos Araneta at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.