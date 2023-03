Kris palagi pa rin nahihilo

Pagkatapos i-announce on social media ang pagiging buntis ni Kris Bernal, happy sila ng kanyang mister na si Perry Choi dahil sa wakas ay nakabuo na sila baby.

Noong first trimester ay okey lang daw ang mga nararamdaman ni Kris, pero ngayong nasa second trimester na siya, hindi pa rin daw tumitigil ang pagkakaroon niya ng morning sickness kaya humihingi siya ng payo sa mga netizen kung ano ba ang dapat niyang gawin sa nararamdaman niya araw-araw?

Sa latest post Instagram post ni Kris, kunsaan ay naka-pink dress siya at halata na ang baby bump, nilagyan niya ito ng caption na, “Felt cute. Might throw up later. Honestly, pregnancy does not look as cute in real life as it does on IG, at least not for me! Thanks to nausea! I’m in my second trimester, but I still experience nausea all day, every day. What’s your go-to remedy to fight morning sickness?”

May mga netizen na agad nagbigay ng advice kay Kris. Karamihan ay nagsasabi na kapag nakakaramdam siya ng pagsusuka, kailangan ay meron siyang candy na nginunguya. May iba naman na nagsabi na kumain lang siya ng crackers. May iba naman na nagpayo na maglagay ng cube of ice sa bibig kapag ramdam niyang masusuka siya.

Pero ang mainam daw ay ang magpatingin siya sa kanyang doktor kung ano ang puwede niyang inumin para safe siya at ang kanyang baby.

Dahil sa pagbubuntis ni Kris, on-hold muna ang mga plano nila ni Perry na mag-travel at pati na ang dapat na gagawin niyang teleserye. Huling napanood si Kris sa ‘Ten Little Mistresses’ na naka-stream na sa Amazon Prime Video.

Chito natuwa: Gab nakalabas na ng ospital

Pagkaraan ng dalawang buwan sa ospital, na-discharge na si Parokya ni Edgar guitarist Gab Chee Kee. Ikinatuwa ito ng kanyang bandmates, lalo na si Chito Miranda na pinost ang paglabas ni Gab at inihatid nila ito sa kanyang bahay.

Binalita rin ni Chito na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapa-chemotherapy ni Gab dahil patuloy pa rin ang pakikipag¬laban nito sa sakit na cancer.

Post ni Chito sa Instagram, “After 2 months in the hospital due to pneumonia (more than a month dun, intubated sa ICU), and after several major and minor operations dealing with complications brought about by his condition, sa wakas… pina-uwi na si Gab sa bahay nila. Dahil sa tulong ninyo, he survived. Maraming maraming salamat talaga!!! He was able to get the best medical attention dahil nagtulung-tulong tayo… and now, he could finally continue with his chemotherapy. Kela¬ngan nya lang magpalakas para makaya¬nan nya yung chemo. The important thing is that we are back on track. Kumbaga, balik tayo sa main event… his fight against Lymphoma. We will win this battle. Many years from now, when me and my bandmates are old and gray, babalik balikan namin nila Gab yung kwento about how he fought and survived cancer, and how everyone helped out… and it will always be one hell of an inspirational story.”

January ng taong ito na-diagnose si Gab with lymphoma-induced pneumonia. Agad na nagpa-fund raising campaign si Chito para sa medical bills ni Gab sa ospital dahil pinasok ito sa ICU.

Naging malaking tulong ang pag-auction nila ng electric guitar ni Gab na may pirma ng members ng Eraserheads. Nabili ang natu¬rang gitara for P1.3 million ng isang E-head fan at nakatulong ito sa pagbayad ng lumalaking medical bill ni Gab sa ospital.