Koponan super lugi, ibebenta ng may-ari

NAGBABADYANG lumipat sa ibang koponan o maging sa ibang liga, partikular sa bansang Japan, ang ilang manlalaro ng isang propesyunal na koponan.

Ang dahilan, nalupog na umano ang team sa dami ng utang ng may-ari nito kaya ibebenta na lang ang prangkisa sa sinumang interesado basta kaakit-akit ang presyo.

Ito ang bulong ng mga manalalaro na kanya-kanya nang hanapan ng mapupuntahang koponan pati na rin ng mga ligang sunod na mapapaglalaruan dahil sa kinakaharap nilang sitwasyon.

Anila, walang katiyakan kung maglalaro pa sila sa susunod na season dahil karamihan sa mga mapapaso na ang kontrata ay hindi pa kinakausap sa extension o renewal of contract.

Kaya naman kanya-kanyang pagpapakita ng kanilang pinakamahusay na paglalaro ang mga player nito upang may makakita na mga opisyal na maaari silang kunin at ilipat sa mas maayos na papamahalaang koponan.

Ang iba naman ay kinausap na din ang kanilang mga agent upang alamin ang kanilang posibleng paglaalro sa ibang liga tulad sa Japan, Korea at Taiwan.

Bagaman umaasa sila na magkakaroon ng bilihan o makasama sa proseso ng dispersal draft, ngayon pa lamang ay agad nang sinisiguro ng mga maaapektuhang manlalaro na makakapagpatuloy sila sa kanilang nais na career.

Ang mahirap lamang ay kung makakasabay pa sa panay-panay na pagtaas at pagbaba sa presyo ng produkto ang natitira nilang panahon ng paglalaro sa liga.

Ang koponan ay may inisyal na ‘BN’ as in bankrupt na! (Lito Oredo)