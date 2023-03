Killer ng ‘bata’ ni mayor pinasusuko kapalit ng P500K

Bibigyan ni Cotobato Mayor Matabalao ng P500,000 cash ang bumaril sa kanyang staff kung kusa itong susuko sa mga awtoridad.

Sa isang post sa kanyang Facebook page, sinabi ng alkalde na kung sasamahan ang suspek ng pamilya nito sa kanyang pagsuko, iaabot niya mismo ang pera sa mga mahal nito sa buhay.

Sakaling hindi lumutang ang suspek, nag-alok ang alkalde ng P300,000 para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pulisya para madakip ang bumaril at pumatay sa kanyang staff na si Faizal Malagiok, nakilala bilang ‘Popeye,’ sa SPDA Subd. sa Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao bandang alas-siyete nang gabi nitong Marso 9.

Nagtamo ang biktima ng anim na tama ng bala sa ulo.

Ayon sa alkalde, hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Popeye. Wala rin aniya siyang alam na kaaway nito o masamang record para brutal na patayin.

Nauna nang hiniling ng alkalde ang tulong ng National Bureau of Investigation (NBI) para mabilis na malutas ang kaso. Nagkalat din ngayon sa Cotabato City ang mga tarpaulin na may nakasulat na panawagan at hustisya sa sinapit ni Malagiok.