Kilalanin: Kolektor ng mga laruang 90s umabot sa P2.5M nagastos

Isa ang mga laruan sa nagpakulay at nagpaganda ng ating childhood kaya naman ang iba’y ginagawa itong koleksyon, gaya na lamang ng isang kolektor na ito sa Parañaque.

Siya si Patz Remulla, 40-anyos. Noong 2017 umano niya sinimulan ang mangolekta ng mga laruan sumikat noong 90s.

Pagbabahagi niya sa Abante News, “Noong bata pa ako mahilig na akong mag-collect kaya lang nagkawalaan na over the years ‘yung mga toys at ibang items. I am a very sentimental person, namatay ng maaga ang Dad ko at the age of 35, it became my motivation na hanapin ang mga bagay na similar sa naibigay niya sakin.”

“‘Yung mga items na iyon ang parang naging reminder sa mga memories na nakasama ko siya. Iba yung nostagia at saya sa pakiramdam. Those items brought back memories; Crushes, Fun times, Heartbreaks, Past Loves etc., That drove me to collect,” dagdag pa ni Patz.

Ilan sa mga koleksyon niya ay ang mga Comics, Trading cards, teks, handheld game consoles; Brick Game, Gameboy, Tamagotchi etc., View-Master, Pogs, Palengke toys, Action figures, Casette tapes, Funko Pops, at Diecast toys.

Sa estimate ni Patz ay nagkakahalaga na sa tinatayang P2.5 milyong piso ang kabuuang nagastos niya rito.

Sa ngayon, ibinebenta niya na rin ang ilan sa mga ito online upang magbawas ng space. Ani, “Bihira ako magbenta pero ngayon nagbebenta ako unti-unti kasi i need space. Gumawa ako ng Shopee store: Sharky’s Toybox PH/Patz Remulla ang name.”

“Collecting is a passion, So i-collect mo ang nagbibigay sayo ng saya. Collections can be investments kaya dapat ingatan ito mabuti at ilagay sa maayos na storage,” payo pa niya. (Moises Caleon)