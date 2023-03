Kelot nagpinta gamit dila

Kung akala mo brush lang ang pwedeng pangpinta, nagkakamali ka dyan dahil keri na rin ang dila.

Tulad na lamang ng kelot na ito mula California. Siya si Nick Stoeberl, 33-anyos, ang kasalukuyang may hawak ng titulong ‘longest tongue (male)’ na may sukat na 3.97 inches kung saan isa sa mga skill niya ay gamitin itong pangpinta.

Ani Nick sa isa niyang panayam, “I use my tongue to create … you could call it art I guess. I wrap my tongue in cling wrap, dip that in acrylic [paint] and apply that to a canvas.”

“I know it’s rather long and I can do that, so why not express myself through that medium?” dagdag pa niya.

Tinawag din niyang ‘Lickasso’ ang pambihirang pamamaraan niya nang pagpapapaint. Ilan sa mga paintings niya ay naibenta umano ng 1,200 dolyar o halos P66,000.

Bukod dito, kwelang inamin din ni Nick na tuwing kumakain siya ay hindi na umano siya gumagamit ng tissue or napkin. Aniya, “One of the most useful things my tongue offers is not having to use a napkin. It’s eco-friendly.”

Talaga namang petmalu ang dila ng kelot na ito! (Moises Caleon)