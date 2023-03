Judiciary, AFP pinalakas tsansa sa UNTV Cup semis

Mga laro sa Linggo: (Novadeci Convention Center)

3:30pm — Senate vs OP-PMS

5:00pm — NHA vs GSIS

KUMALAWIT ang Judiciary at Armed Forces of the Philippines ng magkahiwalay na panalo para makatiyak ng playoff para sa semis berth ng 9th UNTV Cup nitong Linggo, Marso 12, sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Pinamumunuan ni former PBA player Chester Tolomia, kinumpleto ng Judiciary ang wire-to-wire 64-54 victory kontra Senate Defenders tungo sa 6-2 panalo-talo marka.

Kapag nagwagi sila kontra DENR Warriors sa Marso 23, diretso na sa semifinals ang Magis sa torneong magbibigay ng tax-free P3 million premyo sa mapipiling charity ng magkakampeon.

Angat din ang AFP Cavaliers sa 6-2 baraha kasunod ng pahirapang 87-85 tagumpay kontra defending champion DENR.

Nakaharang sa kanila sa automatic semis slot ang PNP Responders.

Buhay pa rin ang NHA Home Masters sa automatic semis berth sa bisa ng 99-93 panalo sa OP-PMS Trailblazers, para sa 5-3 record kapantay ang GSIS.

Kumonekta ang 43-anyos na si Tolomia ng 17 marka, 8 rebounds at tatlong assists, samantalang ang dating Letran star na si Boyet Bautista ay may 20-point explosion at 2 assists para sa Cavaliers.

Pare-pareho namang may 4-4 slate ang PNP Responders, Warriors, Trailblazers at Senate Defenders. (Abante Sports)