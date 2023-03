Hindi raw katulad ng iba riyan: Kim marunong tumanaw ng utang na loob

Binigyan ng tila-mini tribute ni Kim Chiu ang pinaka-head ng Star Magic ngayon na si Direk Lauren Dyogi sa kaarawan nito.

Si Direk Lauren ang itinutu¬ring ni Kim na pinagkakauta¬ngan niya ng lahat sa showbiz dahil sa ‘Pinoy Big Brother Teen Edition’ kunsaan siya nanalo at nagsimula ang lahat ng suwerteng dumating sa kanyang buhay.

Sabi ni Kim sa kanyang Instagram message, “Happy Birthday to the tatay ng bayan @direklauren. Direk I always say this to you but di ako mapapagod magpasalamat sa ‘yo ng paulit-ulit! Looking back you are the first person who believed in me from Chinese cutie ng Cebu to who I am now, you always have my back. And I am very much thankful for that.”

Kapag naririnig na raw niya ang boses ni Direk Lauren, napapakalma na siya sa kahit anong sitwasyon.

“Lagi mo pinapaalala sa akin na ‘Kaya mo yan!’ Whenever I hear your voice, kumakalma na ako and parang may feeling na secured ako. I guess, lahat ng nakakausap mo Direk, ganito rin ang nararamdaman nila. I am so thankful for you Direk in so many ways.”

Sa isang banda, ikinumpara naman ng ibang mga netizen si Kim kay Liza Soberano pagdating daw sa kung paano magpahalaga sa kung ano sila ngayon, huh!

Angelu magpapaka-active sa showbiz

Na-realized ni Angelu de Leon (number 1 city councilor ng District 2 ng Pasig City) na dalawang taon na siyang walang ginagawang proyekto sa showbiz.

Personal choice naman niya ito dahil nagdesisyon nga siyang pasukin ang politika. Noon pa sinasabi ni Angelu na ito ang isa sa mga bagay na hindi niya inisip o plinano noon, pero dahil sa good governance na nakita niya kay Mayor Vico Sotto, nagkaroon siya ng pagnanais na makapaglingkod pa at suportahan din ito.

Naaaliw kami sa kuwento niya na ‘yung suweldo niya bilang isang city councilor, puwedeng sabihin na kinikita lang niya dati sa isang mall show. Pero mukhang enjoy at fulfilling naman para kay Angelu ang ginagawa niyang public service dahil pagtulong talaga ang goal niya.

Sabi nga niya, “Ngayon puwede na akong bumalik. Adjusted na rin ako sa work as public servant. Kailangan din talagang mag-work.”

May mga offer na raw sa kanya at sigurado na siya this year na may tatanggapin at gagawin. Co-manage si Angelu ni Veanna Fores at ng Viva Artists Agency.

Personally, gusto naming pasalamatan si Angelu dahil sa kabila ng sobrang kabisihan niya, hindi niya pinahindian ang imbitasyon ng ika-115th Founding Anniversary ng Trinity United Methodist Church sa Bataan, kunsaan, siya ang naging guest speaker. Napakaraming na-blessed sa pagbabahagi niya ng message at testimony kung paano siya naging isang Born Again Christian.

Sexy star lilipat ng TV network

Tapos na pala ang kontrata sa isang TV network ng isang sexy star na masasabing may isa sa napakaraming following sa social media. End contract na raw ito at ang balita namin, mukhang hindi na magre-renew.

And yes, mukhang plano naman nitong pumirma sa kabilang TV network. Balita rin namin na mukhang inaayos na lang ang lahat at hindi malayong magpatawag na ng press conference ang lilipatan niyang TV network para ipakilala siya bilang bagong contract star.

At ‘pag nagkataon, kung tama rin ang nakararating sa amin, isa si sexy star sa posibleng maging bahagi ng daily show na balitang-balita ang gagawing pagre-reformat.

Sa mga magtatanong ng clues, aba, obvious naman kung sino siya at wala nang iba na, ‘noh?!

Kuha n’yo? Hahaha!