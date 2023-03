Higit 1K tropa ng Ruso tigok sa ilang araw na bakbakan

Abot sa 1,100 sundalong Ruso ang namatay sa ilang araw lang na pakikipag-bakbakan sa tropa ng Ukraine sa lungsod ng Bakhmut sa nasabing bansa.

Sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelenskiy nitong Linggo na nalagas ang mga sundalo ng Russian wala pang isang linggo simula nang makasagupa ng mga ito ang kanilang puwersa noong Marso 6.

“In less than a week, starting from 6th March, we managed to kill more than 1,100 enemy soldiers in the Bakhmut sector alone, Russia’s irreversible loss, right there, near Bakhmut,” ani Zelenskiy sa kanyang video address sa kanilang mga mamamayan.

Idinagdag ng pangulo na nasa 1,500 sundalo rin ng Russia ang sugatan dahilan para hindi na makalaban ang mga ito.