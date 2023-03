Haging na sa ginto! Fil-Am rider Patrick Coo runner up sa BMX 2023

SINIMULAN ni Patrick Bren Coo ang kampanya sa asam na magkwalipika sa unang Olympics sa Paris 2024 sa pagwawagi ng medalyang pilak sa Indonesia BMX 2023 Round 1 sa Pulonas International BMX Center sa Jakarta nitong Linggo.

“It was very, very close to the gold, but it’s racing,” sabi ni Filipino-American Coo, na naging Asian Juniors champion noong 2021. “But it’s racing, you know what it is.”

Si Gusti Bagus Saputra ng Indonesia ang nanalo ng ginto sa 33.919 segundo, kung saan si Coo ay kinapos lamang ng .20 segundo sa likod at isa pang Indonesian na si Rio Akbar, na inuwi ang tanso sa oras na 34.346.

Labing-isang (11) riders ang sumabak sa final round.

Naapektuhan ang mga atleta at coach mula sa mga dayuhang koponan dahil sa maikling pahinga sa pagitan ng mga motos, quarterfinals at finals.

“It was so hot and was super hard to cool down,” sabi ni Coo, na magiging 21 taong gulang sa Marso 17. “We were given only some 15 minutes break in between races, unlike in other races and in the US where there are breaks of one hour or more.”

Nakakuha si Coo ng 86 na puntos ng International Cycling Union mula sa posibleng 100.

Ang susunod para kay Coo ay ang Thailand BMX Cup 2 na isang C1 UCI race din na nag-aalok ng mga puntos sa pagraranggo tulad ng Jakarta event sa Marso 19. (Lito Oredo)