Gab Manotoc, iba pang golfer pasiklaban sa ICTSI Golf Classic

BAKBAKAN ang mga batang golfer sa magaganap na ICTSI Negros Occidental Classic bukas (Miyerkoles) sa Marapara Golf and Country Club sa Bacolod.

Tampok sina former national team standout Gab Manotoc, Kristoffer Arevalo at Jonas Magcalayo kasama sina Russell Bautista, Josh Jorge, Leandro Bagtas at Elee Bisera sa mga inaasahang posibleng magningning sa kanilang pro debut.

Mapapalaban ang mga Filipino young golfer kontra foreign counterpaart sa event na nakalaan ang P2.25 milyong papremyo.

Isa sa markadong player ay si Hyun Ho Rho ng Korea, ito’y dahil maganda ang ipinakitang performances sa nakaraang Philippine Golf Tour Q-School kaya naman magandang laban ang masisilayan sa 72-hole championship.

Tiyak na hindi naman magpapasindak sa mga batang golfer sina multi-titled Tony Lascuña, Clyde Mondilla, Jhonnel Ababa at Jay Bayron at maging si former Order of Merit champion Jobim Carlos at leg winners Reymon Jaraula, Michael Bibat, Zanieboy Gialon at Ira Alido.

Sasabak din si legend Frankie Miñoza. (Elech Dawa)