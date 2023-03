DOJ handang magbigay ng security: Cong Teves takot matsugi

Handa si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang mga alegasyon hinggil sa pagkakadawit umano nito sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso 4.

Sa isang forum sa Quezon City nitong Lunes, sinabi nina Atty. Ferdinand Topacio at Toby Diokno na hindi nila maibibigay ang ensaktong petsa ng pag-uwi ni Teves dahil sa pangamba sa kanyang seguridad.

Sinabi ni Topacio na marami silang natatanggap na report hinggil sa banta sa buhay ni Teves kaya nagsisiguro lamang sila sa seguridad ng mambabatas.

“So what is preventing Cong. Arnie from returning is basically ‘yong security to his safety,” sabi naman ni Atty. Diokno.

Sa dokumento mula kay Office of the House Secretary Ge­neral Reginald Velasco, si Teves ay pinayagan na magbiyahe sa Estados Unidos mula Pebrero 28 hanggang Marso 9 para sa isang personal trip.

Noong nakaraang linggo ay sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Teves ay umalis na sa US at nagtungo “somewhere in Asia.”

“He will be secured. Hindi naman siya pababayaan. He will be secured,” pagtiyak ni Remulla.

Sa naturang forum ay hinamon din ni Topacio ang gobyerno na magsampa na ng kaso laban kay Cong. Teves upang magkaroon sila ng pagkakataon na makita ang mga ebidensya laban sa kanilang kliyente.

“Demanda n’yo na kung may kaso kayo, haharapin namin. Lay your cards on the table. Hindi ‘yong inuutay-utay nila puro chismis,” diin ni Topacio.

Minaliit din ng abogado ang isiniwalat ng isa nahuling suspek kung saan sinabi ng middleman na si “Marvin” na isang “Cong Teves” daw ang mastermind sa pagpapatumba sa gobernador.

“Hearsay po iyon eh,” sambit ni Topacio.