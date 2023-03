Dahil gigibain daw ang old ABS-CBN building: Sharon nagulat, broken hearted

jun Ngayon ang alis pa-Californina ng grupo nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid para sa second leg ng kanilang ‘Iconic’ US concert tour at noong Saturday ay magkasama silang nag-rehearse sa may Cornerstone Entertainment studio sa gilid ng ABS-CBN.

Limang shows ang gagawin ng Megastar at Asia’s Songbird at magsisimula ‘yon on March 17 sa San Jose at nasa Chumash Casino Resort naman sila sa Santa Ynez on March 18.

Ang third show nila ay sa Pechanga Resort and Casino on March 19 at ilang araw rin silang makakapagpahinga at makakapamasyal dahil on March 24 na ang next show nila sa Central Church sa Henderson, Nevada.

Sa Saban Theatre sa Beverly Hills naman ang fifth and last show nila, pero ang alam namin ay mag-e-extend pa si Sharon.

Sa rehearsal nila, exclusive naming nakapa¬nayam si Sharon para sa aming ‘Anything Goes’ show for Abante TeleTabloid na ipapalabas on Thursday, 4:00pm.

Isa sa mga natanong namin sa Megastar ay tungkol sa balitang gigibain na ang old and very iconic ABS-CBN building.

Ang balita pa, tatayuan ng condominium na may mall ang lugar na ‘yon at ang Rockwell Land ang mangangasiwa roon.

Natigilan si Sharon sa tanong namin. Gulat na gulat ang Megastar.

Dalawang linggo rin daw kasi siyang nagkasakit kaya walang masyadong nababalitaan.

Pahayag nga ni Sharon, kung sakaling matutuloy ang paggiba sa building na ‘yon ng Kapamilya Network, ang sakit daw. Broken hearted daw siya.

Pero kung hindi nga raw mapipigilan ang paggiba at tatayuan ‘yon ng condominium na may mall, willing daw siyang bumili ng unit para malapit na sa trabaho.

Panoorin ang buong interbyu namin kay Sharon sa aming online show dahil napakarami niyang revelations kasama na ang tungkol kay Steve Michael Wuethrich, ang Swiss-Filipino businessman na napapabalitang boyfriend ng panganay niyang anak na si KC Concepcion.

‘Yun na!