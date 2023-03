5 pulis na bodyguard ni Degamo gigisahin

Sisimulan ng House committee on public order and safety ngayong Martes, Marso 14 ang motu proprio investigation nito kaugnay ng hindi pagpasok ng mga security detail in Negros Oriental Gov. Roel Degamo nang ito ay patayin.

Ayon sa chairperson ng komite na si Sta. Rosa City Rep. Dan Fernandez inimbitahan ng komite sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police chief Rodolfo Azurin, at iba pang opisyal ng pulisya na may kaugnayan sa pagtatalaga ng police security personnel.

“Baka maimbitahan din natin ‘yong mismong mga pulis na hindi pumunta doon sa mga assignment nila,” sabi ni Fernandez.

Ayon kay Fernandez aalamin ng kanyang komite kung mayroong batas na nilabag o kung kakailanganin na baguhin ang mga kasalukuyang batas para maproteksyunan ang opisyal ng gobyerno na may kinakaharap na banta sa kanilang buhay.

Hindi rin inaalis ni Fernandez ang posibilidad na maungkat ang pagkakadawit ni Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves sa pagpatay kay Degamo na kilalang kalaban nito sa politika. (Billy Begas/Eralyn Prado)