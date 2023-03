2 NegOcc LGU wagi ng Sustainable Tourism Award

Nagkamit ng pagkilala ang dalawang local government unit (LGUs) ng Negros Occidental sa nagdaang Green Destinations Top 100 Stories competition ng Internationale Tourismus Börse (ITB) na idinaos sa Berlin, Germany.

Ginanap ang awarding ceremony noong ika-7 ng Marso. Layunin nito na magbigay ng suporta sa mga destinasyon, businesses, at komunidad na nagsilbing inspirasyon sa paggawa ng mga initiatives na nakaangkla sa sustainable tourism development.

Kabilang sa dalawang LGUs na ito ay ang Bago City sa kanilang entry na ‘Reviving the Majestic Diversity of Bago Watershed’ na pasok sa Environment and Climate Category.

At ang Sagay City sa entry na ‘Mangrove Forest Protection through Community-based EcoTourism Project’ na swak naman sa Nature and Scenery Category.

Bukod dito, nakatanggap din ang Sagay City ng People’s choice award matapos umani ng pinakamaraming votes online. (Moises Caleon)