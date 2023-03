13 kaso ng murder, iba pa uulan sa Degamo killing

Magsasampa pa ng karagdagang 13 kaso ng murder ang Philippine National Police (PNP) laban sa mga suspek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa.

Ayon kay Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos, kasama sa sasampahan ng kaso ang posibleng mastermind sa pagpatay kay Degamo na hindi pa tinutukoy ng PNP at DILG.

Bukod din aniya ito sa 17 kaso na nauna nang isinampa ng PNP laban sa mga suspek.

Kabilang dito ang murder, frustrated murder, attempted murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Illegal possession of explosives.

Kasama sa kinasuhan ang apat na suspek na naaresto sa follow-up operations at iba pang ‘John does’.

Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., na pinapatawag na rin nila ang limang pulis na security escort ni Degamo pero hindi nag-duty nang lusubin at mapatay sina Degamo at walong iba pa noong Marso 4.

Pagtitiyak ni Azurin, walang mangyayaring cover up sa kanilang imbestigasyon at papanagutin nila ang mga dapat panagutin sa krimen.

Ito’y matapos na lumutang ang posibilidad na nakipagsabwatan ang mga pulis sa mastermind ng krimen dahilan para paimbestigahan ito ni House Speaker Martin Romualdez.

Samantala, ipinaliwanag ni Azurin na rotation ang duty ng security detail ng gobernador at hindi sabay-sabay. Si Degamo rin aniya ang personal na namili ng kanyang personal detail.

“Initially kasi the five personnel na sinasabing security siya mismo ang nakakakilala, They have to explain. But usually ‘yung limang ‘yan may rotation. Hindi naman ibig sabihin na lima na ‘yan ay mag re-report for duty,” paliwanag ni Azurin.

Sakaling mapatunayan na may kasabwat na pulis sa pagpatay kay Degamo, tiniyak ni Azurin na masisibak ang mga ito at sasampahan ng kasong kriminal. (Edwin Balasa)