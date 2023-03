Walang menor-menor! Michele Gumabao, Cool Smahers pupulbusin Akari Power Chargers

Team Standings

*Creamline 6 1

*F2 Logistics 6 2

*Petro Gazz 5 2

PLDT 5 2

Chery Tiggo 4 3

Choco Mucho 2 4

Cignal 2 5

Akari 2 5

Army 0 7

* – pasok sa semis

Mga laro Martes: (San Agustin Gym, Iloilo City)

4:00pm — Chery vs. Petro

6:30pm — Akari vs. Creamline

ISA si Michele Gumabao sa nagbibigay ng lakas para sa Creamline Cool Smashers kaya naman swak na sila sa semifinals ng 2023 PVL All-Filipino Conference.

Kapit ng Cool Smashers ang tuktok na may 6-1 record pero inaasahang ibubuhos pa rin ang lahat ng lakas pagharap sa Akari Power Chargers bukas, Martes, sa isang out-of-town game sa San Agustin Gym sa Iloilo City alas-6:30 ng gabi.

Maliban kay Gumabao, huhugot din ng pwersa ang Creamline kina former Finals MVP Ced Domingo at two-time MVP Tots Carlos upang sikwatin ang panalo at tapusin ang kanilang kampanya sa elims na nasa top spot.

Impresibo ang panalo ng Creamline sa kanilang huling laro nang pagpagiin ang PLDT High Speed Hitters, 25-20, 25-21, 25-17 sa tatlong set na nilaro sa PhilSports Arena nong Marso 7.

Tumikada si Domingo ng 17 points, naamuno sa opensa si Carlos na may 18 markers habang importanteng pitong puntos ang inambag ni Gumabao.

“Masaya kami dahil nakapasok sa semifinals, sana magtuloy-tuloy ang magandang laro sa mga susunod naming laro,” sad ni Creamline head coach Sherwin Meneses.

Tangan naman ng Akari ang 2-5 karta, kahit manalo ay hindi na sila makakasampa sa susunod na phase.

Samantala, maghaharap sa unang laro sa alas-4 ng hapon ang Chery Tiggo at Petro Gazz. (Elech Dawa)