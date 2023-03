Sirang shower, kinapos din sa longganisa

Nagagawi ba kayo ng Lucena City?

Kung hindi pa at nataon na inabot na kayo ng gabi sa daan sa lugar na ‘yan ay huwag basta-bastang magpasya na sa Queen Margarette Hotel magpalipas ng magdamag.

Ang naturang hotel ay nasa gilid lamang ng national highway bandang kanan sa direksiyon ng patungo ng Bicol bago ang Lucena tunnel kung kaya’t agad nitong nakukuha ang atensiyon ng mga biyahero para magpahinga bago ituloy ang mahabang paglalakbay.

Pero kakaiba ang aking naranasan nang ako at mga kasamahan ay nag-check-in sa naturang hotel nitong nakaraang Marso 9.

Dahil gabi na nga kami dumating sa hotel na ito buhat sa ilang lugar na naunang pinuntahan, kami ay tumuloy na agad sa aming mga kuwarto matapos na magbayad sa cashier sa ground floor (medyo kaiba ito dahil pay upon check-in ang kanilang sistema sa bayaran).

Ang mga standard rooms at kasunod na antas pataas ay dalawa ang kama sa loob pero ang kanilang rate ay pang isang tao at madodoble ito kung dalawa kayo (pangalawang kaweirduhan para sa akin dahil sa iba, ang singilan ay per kuwarto at hindi per tao).

At ewan ko ba kung talagang malas lamang ako noong araw na iyon dahil bagama’t mayroon namang hot and cold water sa banyo ay hindi naman gumana ang shower sa kuwartong ibinigay sa akin, ang room 303.

Kaya nang maligo ay tumalikod na lamang ako sa gripo sa bath tub para mabasa ang buong katawan.

Bukod sa akin ay marami pang ibang naka-check-in kaya ang iniisip ko ay napaghandaan ng hotel management ang dagsa ng mga tao sa buffet breakfast.

Pero marami ang nadismaya dahil tila hindi ito nakita ng mga nangangasiwa sa kusina kung kaya’t mabilis na naubos ang mga pagkain sa almusal gaya lamang ng longganisang Lucban na isa sa kanilang pambato.

Kung mag-refill man ay paunti-unti kaya hindi lahat ng mga gustong kumain nito ay magkakaroon sa tuwing maglalagay sa buffet area.

Parang hindi pa handang bumalik sa normal na operasyon ang mga nangangasiwa sa hotel na ito dahil galawang pandemya pa rin ang umiiral sa kanilang mga tauhan.

Siyanga pala, akala ko ay nataon lamang na amoy mantika ng niyog ang hotel noong ako ay unang magcheck-in nitong nakalipas na presidential elections campaign, talaga palang trademark na amoy na ito ng naturang establisiyemento dahil sa pagbalik ko noong Huwebes ay ganoon pa rin ang naamoy ko.

Bukas po ako sa magiging paliwanag ng Queen Margarette Hotel sakali mang may gusto silang linawin.