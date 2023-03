Russel Frondo, VNS pinayuko Sta. Rosa

Mga laro sa Miyerkoles: (Paco Arena/Manila)

3:00 pm. – Army vs VNS

5:30 pm. – Navy and National U

HINDI napigilan si Russel Frondo sa pagtulak sa VNS sa unang dalawang set bago tuluyang nag-init para daigin ang Santa Rosa sa pagkumpleto sa 25-17, 25-17 at 29-27 panalo at manatili sa paghahanap para sa semifinal berth sa Spikers’ Turf Open Conference sa Paco Arena kahapon.

Umiskor si Frondo ng team-high na 13 puntos sa anim na malalaking blocks para iangat ang Griffins sa ikalimang pwesto na may markang 5-3 (panalo-talo) habang nagdagdag si Pemmy Bagalay ng 10 puntos at nagtapos na may 13 mahusay na pagtanggap at limang mahusay na digs.

Sina Jeremy Pedrosa at Rocky Motol ay may tig-walong marka habang sina Ron Medalla at Jake Buslig ay may tig-anim na puntos para sa Griffins, na magsasara ng kanilang kampanya sa elims laban sa Navy Sealions sa Marso 19.

“Super happy, syempre sabi ko nga sa kanila one game at a time lang tayo saka we still have two more remaining games. Nakuha namin iyung goal namin ngayon na manalo but we still need to continue to practice,” sabi ni VNS assistant coach John De Guzman.

Nasungkit ng Cignal ang unang upuan sa semis na may 9-0 slate habang ang Cotabato, Iloilo at Imus ay may hawak na 6-1, 6-2 at 6-3 na baraha, ayon sa pagkakasunod, may dalawang playdate pa ang natitira sa single round qualifiers.

Ang nangungunang apat ay uusad sa susunod na round, isa pang single round robin phase kung saan ang dalawang nangunguna ang magdi-dispute sa kampeonato.

“We need to practice to get that goal, para makuha namin iyung remaining games so super happy ako sa performance but not just that happy din ako kasi masaya silang naglalaro,” aniya.

Si Kevin Montemayor, na naglaro para sa VNS sa Open Conference noong nakaraang taon, ay nanguna sa City Lions na may 12 puntos habang sina Yoyong Mendoza at Anruie Bakil ay may walo at anim na puntos, ayon sa pagkakasunod.

Isinara ng Sta. Rosa ang kampanya sa 4-6 record. (Lito Oredo)