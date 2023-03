Rowel Roque idedepensa titulo sa Infinitum Invitational

SUSUBUKANG idepensa ni Rowel Roque ang korona sa Chess Infinitum Invitational Rapid Tournament 4th Edition na gaganapin sa SM Sucat Building B sa Paranaque City sa Abril 9.

Kalahok din sina inaugural champion Sherwin Tiu at 2nd edition winner International Master Daniel Quizon kasama sina Grandmaster Darwin Laylo, International Master Ronald Dableo, FIDE Master Noel dela Cruz, Woman FIDE Master Allaney Jia Doroy, Mark Gerald Reyes, Roger Abisan, Jalbert Vilan, Jemuel Wong, Ervil Villa, Richard dela Cruz, Ronald Hermida, Darwin Secorata, Vanezza Villamil at Eduardo Campos, Jr. sa event na inorganisa ni International Master Roderick Nava ng Kamatyas Chess Club at suportado ni sportsman/businessman Boojie Lim.

Ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format ay may pabuyang P15,000, P10,000, P7,500, P5,000 at P2,000 sa first, second third, fourth at fifth placer. (Elech Dawa)