Priority mga anak: Pops wala pa rin boyfriend

Palaging blooming si Pops Fernandez kaya akala tuloy ay in-love uli ang Concert Queen.

Pero madalas sabihin ni Pops na wala siyang boyfriend. May mga pabiro siyang dialogue na sana nga ay magka-love life na siya, pero mukhang hindi naman ‘yon ang priority niya.

Actually, bukod sa kanyang career sa showbiz, pati sa ilang mga busi-ness na inaasikaso, ang mga anak na sina Robin at Ram Nievera ang hanggang ngayon ay tinututukan pa rin ni Pops.

Parehong sa Amerika na based ang mga anak ni Pops at ng ex-husband niyang si Martin Nievera, at tuwing may pagkakataon, pumupunta roon ang singer-actress para maka-bonding sina Robin at Ram.

Kamakailan nga, nag-show sa Las Vegas, Nevada at Oxnard, California si Pops kasama sina Kuh Ledesma at Jaya para sa kanilang ‘3 Divas’ concert series at nakasama na naman niya ang dalawang anak.

Siyempre, panay ang bonding ng mag-iina.

Nagpunta rin sila sa Super Nintendo World sa Universal Studios Holly-wood kung saan ay sobra silang nag-enjoy.

Sabi ni Pops nang maka-chat namin, “Actually ‘yung pagpunta namin sa Super Nintendo World para sa birthday ni Ram. During his actual birthday kasi, we were all not with him. He was alone. So even before his birthday, nag-okey na kaming lahat na pupunta ng Super Nintendo World to celebrate there. Belated celebration na nga lang.

“Super saya naman. He (Ram) is obviously a fan of the Mario Bros. game. Actually, he and Kuya (Robin). Super na-happy kaming lahat. Ha-haha. Ang saya lang ng bonding namin sa Super Nintendo World.”

Medyo nasa-sad na nga lang si Pops dahil pabalik na rin siya ng ‘Pi-nas. Mami-miss daw niya ang mga anak.

Pero may another leg nga raw ang ‘3 Divas’ kaya babalik siya ng Amerika sa June.

“Masaya lang kasi may another leg kami. Sa June, Amerika uli ako, kaya magkakasama-sama uli kami nina Robin and Ram,” tsika pa ni Pops.

So nice! (Jun Lalin)