Pre-nup video ng magdyowa ala-pelikula ang aktingan

Tila naging isang short film ang pre-nup ng magdyowa na kinagigiliwan ngayon sa social media.

Naitampok ito sa TikTok accounto ni @aPAULO. Hindi kasi ito katulad ng usual pre-nup dahil may aktingan na naganap at doon inakto ang mga ginagawa ng first love! Mga gawain para magpapansin kay crush! At tila mga actor talaga ang mga gumanap dahil sa galing ng mga ito umarte.

Gawa ito ng GCreativesPH featuring ang future husband and wife na sina Errol at Angel. Naging estudyante pa ang dalawa at doon ginawa ang mga galawan ng high school love! Talagang nakakakilig panuorin at hindi mahahalata na aktingan ang mga ito.

“Lakas maka-Star Cinema ng Prenup,” caption ng post.

Kaya naman feel na feel din ng mga netizens ang kilig ng prenup video at ang ilan ang napa-daydream na lang kung kailan ba nila mararansan ang ganito!

“Kung di ganito prenup ko, wag nalang,” aliw na komento ni @Shuvee Etrata

“HUYYY SOBRANG GANDAAAA!! THIS IS THE KIND OF MODERN PRENUP NA TALAGANG KABOGGG!!! Kudos sa team na gumawa! Keep it up, more powers! Sabi naman ng account na @IMBISABOL.

Napakomento rin ang verified account ng Star Cinema na @ABSstarcinema!

“Kilig naman!” anito.

Umabot na sa 2.6 million views ang nasabing video at umani ng libu-libong komento!

Ikaw, gusto mo ba ng ganitong prenup? (MJ Osinsao)

Panoorin: